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Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского. Главное

Путин назвал удары по Белгороду терактом
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Фото: ТАСС/Кормилицына Кристина
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В понедельник, 1 января, президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского в Московской области. Он провел встречу с военнослужащими и обсудил с ними ситуацию в зоне спецоперации, удары по Белгороду и российскую экономику. О том, как прошла встреча, читайте в материале «Известий».

Путин — о роли Запада в конфликте на Украине

В ходе встречи глава государства заявил, что страны Запада не просто помогают противникам России, но сами являются противниками.

По его словам, Украина не враг РФ. Враги — это те, кто хочет уничтожить российскую государственность, добиться «стратегического поражения» страны на поле боя, и в основном это относится к Западу. Президент отметил, что, для так называемых элит существование России в ее нынешнем качестве и ее нынешних размерах неприемлемо.

Путин добавил, что Запад ставит себе задачу «разобраться» с РФ, однако Москва может победить противников раньше. Глава государства также указал на высокую консолидацию общества в стране.

Путин — о ходе спецоперации

Во время встречи в госпитале имени Вишневского Путин отметил, что западные кураторы долго пестовали киевский режим, чтобы создать конфликт с Россией и через него достичь своих целей.

Тем не менее противник постепенно «сдувается», ситуация на поле боя меняется, причем не в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент отметил, что Москва продолжает наращивать производство военной техники и боеприпасов, тогда как Киев их активно теряет, а его спонсоры не спешат восполнять потери.

По словам российского лидера, за год в стране планируется произвести и капитально отремонтировать около 1,6 тыс. танков, тогда как на Украину за год поставили 400 или 450 танков. Путин добавил, что подобная ситуация наблюдается по всем показателям.

Президент также отметил, что экономика Украины полностью разрушена и существует только за счет иностранного финансирования. Кроме того, ВСУ быстро исчерпают запасы западного вооружения. Российский лидер указал, что за сутки украинская армия тратит около 5–6 тыс. снарядов 155-го калибра, тогда как США производят только 14 тыс. таких боеприпасов в месяц.

Путин — об обстреле Белгорода

Во время встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского Путин назвал обстрел Белгорода 30 декабря террористическим актом. Он указал, что под прикрытием двух ракет ВСУ ударили по городу из реактивных систем залпового огня — оружия, которое не является избирательным и бьет по большой площади.

По словам президента, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, а такие действия являются терактом.

Путин — о российской экономике

Во время встречи в госпитале имени Вишневского президент заявил, что Украина стремилась разрушить экономику России, однако оказалась не в состоянии этого сделать и теперь сама находится в невыгодном положении.

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По его словам, в 2022 году экономика РФ продемонстрировала спад на 1,2%. Однако уже в 2023 году валовый внутренний продукт страны вырос на 3,5%. Таким образом, Россия не просто отыграла падение, но и ушла вперед по экономическим показателям.

Встреча Путина с участниками спецоперации

После посещения госпиталя имени Вишневского Путин провел еще одну встречу с российскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации.

Президент в Ново-Огарево поздравил бойцов из разных родов войск с Новым годом. Он также сообщил, что после праздников всем им вручат государственные награды. Также после встречи все военнослужащие получат личное табельное оружие и значки в виде президентского штандарта, сделанные ярославскими мастерами.

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