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Новый год на выставке «Россия» встретили более 120 тыс. человек со всей страны

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Фото: ТАСС/Синицын Михаил
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Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» собрали 31 декабря более 120 тыс. человек со всей страны. Для них куранты били 11 раз — по количеству часовых поясов, рассказали организаторы 1 января.

«Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. Многие из них планировали поездку на выставку «Россия» на ВДНХ заранее. Всего же за первые два месяца работы выставки ее посетили более 3,5 млн человек», — сказано в сообщении.

В новогоднем поздравлении президент России Владимир Путин объявил наступивший 2024 год Годом семьи, поэтому для семей, встречавших Новый год на выставке, была разработана праздничная программа — организованы шествия Дедов Морозов и конкурсы возле главной уличной сцены.

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главных гостей выставки. Их встречали любимые герои сказок — Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи.

В павильоне «Е» «Мир цифры» прошел новогодний семейный утренник, а в «Ново-Простоквашине» открылась резиденция Деда Мороза и стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

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С 16 января на выставке «Россия» стартуют Дни российской экономики. Всего будет представлено 14 ключевых отраслей. Познакомиться с их достижениями можно будет до 2 февраля.

28 декабря на международной выставке-форуме «Россия» прошла церемония закрытия Года педагога и наставника, подведены его итоги. По теме наставничества и педагогики снимут 13 новых фильмов, анонсировала министр культура Ольга Любимова.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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