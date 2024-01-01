В новогоднюю ночь в Москве пассажиры совершили 1,2 млн поездок

Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в Москве во время новогодней ночи. Об этом 1 января рассказал мэр города Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте. По традиции метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва. МЦД продлили работу до 3:00», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что самыми популярными станциями метро в ночь с 31 декабря на 1 января стали «ВДНХ», «Охотный Ряд» и «Площадь Революции», так как рядом с ними находятся популярные места для прогулок.

Ранее в этот день заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка — 25 девочек и 29 мальчиков. Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова.