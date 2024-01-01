Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Общество
В ЦИК РФ сообщили об 11 возможных кандидатах на выборах президента РФ
Мир
В Анкаре заявили о скорой готовности обсуждать с Москвой план газового хаба
Общество
Путин провел еще одну встречу с участниками СВО
Общество
В новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка
Происшествия
ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Белгородской области
Общество
Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского
Происшествия
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Армия
ВС РФ уничтожили группу диверсантов в районе Новомихайловки
Мир
Депутат рады заявил о недополученных Украиной $210 млн из-за блокирования границы
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области
Армия
Минобороны заявило о поражении аэродромов ВСУ с носителями Storm Shadow
Общество
В Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов
Общество
В новогоднюю ночь в Москве пассажиры совершили 1,2 млн поездок
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений

В новогоднюю ночь в Москве пассажиры совершили 1,2 млн поездок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в Москве во время новогодней ночи. Об этом 1 января рассказал мэр города Сергей Собянин.

«В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте. По традиции метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва. МЦД продлили работу до 3:00», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что самыми популярными станциями метро в ночь с 31 декабря на 1 января стали «ВДНХ», «Охотный Ряд» и «Площадь Революции», так как рядом с ними находятся популярные места для прогулок.

МФЦ, банки, почта, поликлиники: график работы в новогодние праздники
Как будут работать транспорт и госучреждения в новогодние праздники 2024 года

Ранее в этот день заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка 25 девочек и 29 мальчиков. Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024