Суд приговорил к шести месяцам заключения нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса

Суд столицы Бангладеш Дакки приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам тюремного заключения по делу о нарушении трудового законодательства. Об этом 1 января сообщает Dhaka Tribune.

Газета уточняет, что по этому делу проходят еще три человека, в том числе гендиректор основанной Юнусом телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан.

Им назначили штрафы в размере 5 тыс. така ($45) по одной статье и 25 тыс. така ($227) по другой.

Юнус и три других осужденных потребовали освобождения под залог, что одобрил суд. По закону все четверо могут обжаловать приговор в Высоком суде.

83-летний Мухаммад Юнус, основавший Grameen Bank, получил Премию мира в 2006 году в Стокгольме за «усилия по созданию основ для социального и экономического развития». Его банк дает кредиты малоимущим без каких-либо финансовых гарантий. Причитающиеся ему деньги ($1,4 млн) экономист отдал на благотворительные цели — на борьбу с бедностью.

В 2022 году в Бангладеш было инициировано расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.