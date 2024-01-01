Путин: к БРИКС хотят подключиться порядка 30 стран

Порядка 30 стран хотят присоединиться к международному неформальному объединению БРИКС, оно притягивает всё больше единомышленников, заявил 1 января президент РФ Владимир Путин 1 января в своем обращении в связи с началом председательства России.

«Будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», — указал он

К объединению уже присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Как напомнил президент, эстафету председательства в БРИКС РФ приняла 1 января.

«Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. БРИКС притягивает всё больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности», — добавил российский лидер.

В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Латинской Америки проявляют серьезный интерес к БРИКС, несмотря на то что Аргентина взяла «время подумать». Лавров также заявил, что порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с объединением.

В октябре Путин отметил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, расширение межгосударственного объединения было непростым процессом, который включал в себя сложные диалоги.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.