Вооруженные сил России (ВС РФ) поразили самолеты-носители ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 января сообщило Минобороны РФ.

«31 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщило ведомство в Telegram.

Также средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области. Помимо этого в течение суток были перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО Ураган.

«Уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман, Новоселовское Луганской Народной Республики, Волноваха, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Старая Збурьевка и Васильевка Херсонской области», — отметили в Минобороны.

29 декабря Минобороны России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.

В тот же день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ВС РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые были поставлены Украине западными странами. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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