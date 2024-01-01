Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 1 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Поражение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало вторым за день для Брянской области. Так, Богомаз заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский летательный аппарат самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне, 31 декабря, российская система ПВО уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Попытка атаки была пресечена около 17:40 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.