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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 1 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

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Поражение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало вторым за день для Брянской области. Так, Богомаз заявил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский летательный аппарат самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне, 31 декабря, российская система ПВО уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Попытка атаки была пресечена около 17:40 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.

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