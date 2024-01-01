Карта спецоперации на Украине 1 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 января 2024 года можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, 31 декабря ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На купянском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Тимковки, Терны Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника составили более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На краснолиманском направлении нанесено поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Белогоровки, Клещеевки и Андреевки ДНР. Уничтожено более 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре пикапа. Поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На южнодонецком направлении поражены живая сила и техника ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области. В районе Новомихайловки уничтожена украинская ДРГ. Потери противника составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На запорожском направлении ВС РФ поразили в опорных пунктах противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено более 35 военнослужащих и пять автомобилей. Поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.

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