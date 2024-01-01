Врач назвал употребление алкоголя при похмелье путем к запою

Употребление алкоголя при симптомах похмелья приведет к развитию запоя. Об этом 1 января рассказал главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров.

По его словам, в процессе расщепления этанол, содержащийся в алкоголе, превращается в ацетальдегид, а затем — в уксусную кислоту. Накопление ацетальдегида приводит к симптомам похмелья, которые завершатся, когда ацетальдегид и продукты его распада выйдут наружу.

«Доставлять в это время еще одну дозу этанола в организм — стратегически неверный ход. Облегчение будет недолговременным — короткий момент эйфории от вновь поступившего алкоголя. Затем образовавшийся из него ацетальдегид еще больше усилит похмелье. В этот момент может снова возникнуть соблазн снять симптомы и употребить еще одну дозу. Это порочный круг — запой», — сказал он «РИА Новости».

Петров указал, что организм сам должен справляться с похмельем. Он посоветовал для избавления от симптомов отдыхать, гулять на свежем воздухе и пить побольше жидкости, в том числе домашний рассол без уксуса.

Ранее в этот день преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов также рассказал о методах борьбы с похмельем. По его словам, для облегчения состояния нужно вызвать рвоту и постараться освободить желудочно-кишечный тракт от большего объема токсинов.

В конце декабря директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной дозы алкоголя не бывает.