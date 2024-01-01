Синоптик назвала 2023 год шестым самым теплым в Москве за всё время наблюдений

Прошедший 2023 год вошел в шестерку самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом 1 января рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«2023 год в Москве был теплым. Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, самым теплым с аномалией +1,8 градуса стал 2020 год. В 2023-м самые теплые аномалии были зафиксированы в марте, апреле, августе и сентябре.

«Лишь четыре месяца в году были с отрицательной аномалией температуры воздуха, самая крупная пришлась на июль, –1,3 градуса», — добавила специалист.

По информации МЧС, в период с 1 по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.