В России отменили госпошлину при бесплатной юрпомощи

С 1 января 2024 года отменена госпошлина за нотариальную доверенность при получении бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения внесены в законы «О бесплатной юридической помощи» и «Об общих принципах организации публичной власти».

Физическим лицам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, больше не требуется оплачивать госпошлину за оформление нотариального подтверждения доверенности для представления их интересов в судах и организациях.

18 декабря на заключение в правительство был направлен документ о расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную юрпомощь. К ним предложили отнести ветеранов боевых действий, беременных, матерей, имеющих детей до трех лет и почетных доноров.