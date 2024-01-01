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В России отменили госпошлину при бесплатной юрпомощи

Граждане РФ с 1 января освобождаются от госпошлины за бесплатную юрпомощь
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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С 1 января 2024 года отменена госпошлина за нотариальную доверенность при получении бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения внесены в законы «О бесплатной юридической помощи» и «Об общих принципах организации публичной власти».

Физическим лицам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, больше не требуется оплачивать госпошлину за оформление нотариального подтверждения доверенности для представления их интересов в судах и организациях.

В меру поддержка: категории имеющих право на бесплатную юрпомощь хотят расширить
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18 декабря на заключение в правительство был направлен документ о расширении круга лиц, имеющих право на бесплатную юрпомощь. К ним предложили отнести ветеранов боевых действий, беременных, матерей, имеющих детей до трех лет и почетных доноров.

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