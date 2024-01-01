Врач рассказал о лайфхаке для борьбы с похмельем

Справиться с похмельем лучше всего помогут метадоксин и витамин C. Об этом 1 января рассказал врач-нарколог Первого медицинского университета им И.М. Сеченова Николай Дружинин.

«Чтобы избавиться от похмелья, нужно вывести из организма алкоголь. Для этого уже более 20 лет применяется препарат метадоксин. Также я советую пить побольше воды, витамин С, ибупрофен от головной боли. Этот лайфхак гарантированно поможет вам справиться с похмельем», — сказал он Lenta.ru.

По его словам, этот способ рекомендуют все наркологи.

Ранее в этот день преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов также рассказал о методах борьбы с похмельем. По его словам, для облегчения состояния нужно вызвать рвоту и постараться освободить желудочно-кишечный тракт от большего объема токсинов.

В конце декабря директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной дозы алкоголя не бывает.