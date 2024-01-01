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Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Кремль 1 января представил концепцию председательства России в СНГ в 2024 году. Обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление Содружества станет приоритетным направлением работы РФ, сказано в документе.

Минимизация негативных последствий санкций и обеспечение энергетической безопасности названы одними из приоритетных задач работы РФ на посту председателя СНГ. Отдельно будет прорабатываться совершенствование деятельности органов Содружества и повышение их эффективности.

Кроме того, Россия предложит инициативы по внедрению в работу информационных технологий, направит усилия на расширение использования национальных валют и формирование независимой расчетной инфраструктуры.

«Углубление экономической интеграции, в том числе в контексте создания единого экономического пространства, взаимодействия в сфере энергетики, промышленной и агропромышленной кооперации, цифровизации, транспорта и связи, экологии и защиты климата, научно-технического и инновационного сотрудничества», — обозначено в концепции.

Особое внимание в сфере внешнеполитического взаимодействия Россия намерена уделить укреплению на международной арене положительного образа СНГ как развивающегося интеграционного объединения, его адаптации к новой архитектуре многополярного миропорядка.

«Усилия будут направлены на выработку консолидированных подходов государств-участников по актуальным глобальным и региональным темам, их совместное продвижение на международных площадках, прежде всего в ООН», — отмечено в документе.

Важным направлением работы обозначено противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств – участников СНГ, в том числе попытки «отмены культуры» того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие.

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Россия с 1 января 2024 года стала председателем СНГ. Этот пост перешел к стране от Киргизии.

26 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ будет и далее предпринимать шаги для гармонизации нормативно-правовой базы СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тогда он отметил, что продолжится работа с партнерами по Содружеству в пользу «активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». По словам Путина, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что важным в работе будет и сотрудничество в вопросах борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

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