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Депутат рады заявил о недополученных Украиной $210 млн из-за блокирования границы

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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Украина недополучила 8 млрд гривен ($210 млн) из-за блокирования границ. Об этом 1 января заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Снова потери из-за блокирования границ нашими соседями где-то 8 млрд гривен за декабрь», — написал он в Telegram.

Железняк отметил, что внутренние поступления в декабре составили 161,5 млрд ($4,2 млрд). Также Украина получила $5 млрд в качестве помощи от Евросоюза, Международного валютного фонда (МВФ), Японии, Всемирного банка и Норвегии.

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В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

В конце ноября 2023 года польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

26 декабря польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Отмечалось, что в очереди на выезд из Польши на Украину через переход в Дорохуске находилось 1,5 тыс. водителей грузовиков. Очередь длиной около 40 км доходит до города Маринин.

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