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Пошлина на экспорт нефти из РФ обнулилась с 1 января

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Фото: ТАСС/Онучин Игорь
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С 1 января пошлина на экспорт нефти из России обнулилась. Это произошло в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

«В соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и составит $0 за 1 т», — напомнили в пресс-службе Министерства финансов России.

Кроме того, обнулились пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, товарный бензин, прямогонный (нафта) и кокс.

Данный маневр заключался в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в этом году. При этом параллельно на аналогичную сумму увеличивался налог на добычу полезных ископаемых. Так, нефтеперерабатывающие заводы в РФ будут покупать нефть по мировым ценам, однако для нефтепереработчиков предусмотрены компенсации, напоминает «РИА Новости».

Также с 1 января пошлина на сжиженный газ понижается с $4,7 до $1,6, а на чистые фракции сжиженного углеводородного газа — с $4,2 до $1,4.

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Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства страны, в том числе позволит ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

Документом уточнялись правила расчета цен на нефть Urals: для расчета экспортной пошлины на нее используется средняя стоимость. Так, с 1 января 2024 года средняя ее цена в течение месяца при поставках в морские порты Северо-Западного и Южного федеральных округов РФ будет увеличиваться на стоимость транспортировки нефти по морю до рынков нефтяного сырья в Средиземном море и в Роттердаме. Кабинет министров же будет вправе увеличить дисконт Urals к котировке North Sea Dated для периодов мониторинга с 15 ноября 2023 года по 14 ноября 2026 года.

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