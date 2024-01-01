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МВД Франции сообщило о более чем 380 задержанных в новогоднюю ночь

Глава МВД Франции сообщил, что более 380 человек задержаны в новогоднюю ночь
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Глава МВД Франции Жеральд Дарменен сообщил, что в ночь на 1 января полицейскими за разные правонарушения были задержаны более 380 человек.

Министр также отметил уменьшение количества происшествий и поджогов автомобилей по сравнению с годом ранее. По его словам, были сожжены 745 машин.

«Это на 10% меньше сожженных транспортных средств по сравнению с прошлым годом. В прошлом году их было уже на 20% меньше по сравнению с прошлым годом», — цитирует его BFM TV.

Дарменен подчеркнул, что в новогоднюю ночь работали на 40% меньше полицейских, а также было на 80% меньше фейерверков в неразрешенных для них местах.

Из 90 тыс мобилизованных полицейских и жандармов 400 находились примерно в двадцати пунктах департамента Жиронда, для проверки водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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1 января 2022 года Дарменен сообщил, что во Франции в новогоднюю ночь было подожжено 874 автомобиля и арестован 441 человек. Тогда он также подчеркнул, что количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами.

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