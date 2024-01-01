Российская Федерация сумела выдержать сильное санкционное давление Запада. На это указал обозреватель польского еженедельника Myśl Polska Анджей Щесняк.

«Попытка нокаутом провалилась <…>. Россия не стала сокращать добычу нефти и взяла ситуацию под контроль», — написал он.

Также он отметил, что сохранилась мощная российская промышленность, которая обеспечивает работой миллионы граждан.

Щесняк добавил, что западные государства обдумывают новый экономический удар по РФ.

Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года. Глава государства добавил, что прирост валового продукта, причем значительный, имеется также и в других государствах ЕАЭС.

До этого, 19 декабря, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу (ЕС) благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II квартале, подчеркнул Медведев.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.