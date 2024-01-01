Во Львове музей одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича уничтожен. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в понедельник, 1 января.

В своем Telegram-канале он написал, что ранее в этот день во Львове были слышны взрывы. Садовой отметил, что уничтожение музея Шухевича произошло в день рождения еще одного лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Роман Шухевич является деятелем Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В 1943–1950 годах он возглавлял ее боевое крыло «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в РФ). Кроме того, Шухевич в 1941–1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в том числе являлся замкомандира батальона «Нахтигаль», который обвиняется в уничтожении еврейского и польского населения Львова.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.