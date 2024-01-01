Реклама
Прямой эфир
Политика
Россия с 1 января стала председателем в СНГ
Мир
Во Львове сообщили об уничтожении музея националиста Шухевича
Мир
Власти сообщили о пожаре в порту Одессы
Происшествия
Над Брянской областью средствами РЭБ подавлен беспилотник ВСУ
Политика
Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС
Происшествия
Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ
Общество
Угроза цунами вслед за Сахалином объявлена во Владивостоке и Находке
Экономика
ЦБ ужесточил лимиты на кредиты россиян с высокой долговой нагрузкой
Мир
Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Исикава
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка
Экономика
РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода
Мир
Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники
Общество
МЧС России разработало требования для исключающих пожары в музеях систем
Происшествия
Угроза цунами объявлена на Сахалине
Мир
Дело возбуждено по факту гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Сюжет:

Во Львове сообщили об уничтожении музея националиста Шухевича

0
Фото: REUTERS/Mykola Tys
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Львове музей одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича уничтожен. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в понедельник, 1 января.

В своем Telegram-канале он написал, что ранее в этот день во Львове были слышны взрывы. Садовой отметил, что уничтожение музея Шухевича произошло в день рождения еще одного лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Минобороны России эти данные не комментировало.

«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»
Замглавы МИД России Сергей Вершинин — о неприятии Западом российской резолюции и ситуации с правами человека в мире

Роман Шухевич является деятелем Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В 1943–1950 годах он возглавлял ее боевое крыло «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в РФ). Кроме того, Шухевич в 1941–1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха, в том числе являлся замкомандира батальона «Нахтигаль», который обвиняется в уничтожении еврейского и польского населения Львова.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024