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Над Брянской областью средствами РЭБ подавлен беспилотник ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в понедельник, 1 января.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших, а также разрушений нет, добавил Богомаз. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Накануне, 31 декабря, российская система противовоздушной обороны уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Попытка атаки была пресечена около 17:40 мск.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.

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