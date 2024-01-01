Над Брянской областью средствами РЭБ подавлен беспилотник ВСУ

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в понедельник, 1 января.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших, а также разрушений нет, добавил Богомаз. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне, 31 декабря, российская система противовоздушной обороны уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Попытка атаки была пресечена около 17:40 мск.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.