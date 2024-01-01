ЦБ ужесточил лимиты на кредиты россиян с высокой долговой нагрузкой

С 1 января 2024 года в России ужесточаются правила по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт, решение об этом Банк России принял в конце ноября.

В соответствии с изменениями, допустимая доля кредитов, которые банки могут предоставлять клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, когда от 50 до 80% дохода тратится на выплату кредитов, снижена до четверти от квартального объема. Ранее действовало ограничение в 30%.

Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

Для микрофинансовых организаций допустимая доля выдаваемых кредитов таким же закредитованным лицам снизилась также до четверти от квартального объема.

Для граждан, у кого долговая нагрузка составляет 80% и более, лимит и по потребительским кредитам, и по кредитным картам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал, отмечает «Газета.Ru».

В ноябре представители регулятора связали решение об ужесточении правил кредитования физических лиц с необходимостью ограничения закредитованности граждан. Аналогичные лимиты, введенные осенью прошлого года, позволили добиться сокращения выдачи новых кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

13 ноября Центральный банк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В регуляторе отметили, что финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию о финансовом продукте и дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках.