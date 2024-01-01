Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС
Происшествия
Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ
Общество
Угроза цунами вслед за Сахалином объявлена во Владивостоке и Находке
Экономика
ЦБ ужесточил лимиты на кредиты россиян с высокой долговой нагрузкой
Мир
Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Исикава
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка
Экономика
РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода
Мир
Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники
Общество
МЧС России разработало требования для исключающих пожары в музеях систем
Мир
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Мир
Марш солидарности с жителями Газы начался в Стамбуле
Происшествия
Угроза цунами объявлена на Сахалине
Мир
Макрон в новогодней речи призвал поддержать Украину
Мир
Фасад многоэтажного дома загорелся из-за фейерверков в Казахстане
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января

ЦБ ужесточил лимиты на кредиты россиян с высокой долговой нагрузкой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января 2024 года в России ужесточаются правила по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт, решение об этом Банк России принял в конце ноября.

В соответствии с изменениями, допустимая доля кредитов, которые банки могут предоставлять клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, когда от 50 до 80% дохода тратится на выплату кредитов, снижена до четверти от квартального объема. Ранее действовало ограничение в 30%.

Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков сокращается с 20 до 10% выдач.

Для микрофинансовых организаций допустимая доля выдаваемых кредитов таким же закредитованным лицам снизилась также до четверти от квартального объема.

Для граждан, у кого долговая нагрузка составляет 80% и более, лимит и по потребительским кредитам, и по кредитным картам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал, отмечает «Газета.Ru».

В ноябре представители регулятора связали решение об ужесточении правил кредитования физических лиц с необходимостью ограничения закредитованности граждан. Аналогичные лимиты, введенные осенью прошлого года, позволили добиться сокращения выдачи новых кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

Потребкредит дадут на новых условиях: кто получит отказ в 2024 году
Для граждан, чей доход упал более чем на треть, откроется возможность кредитных каникул

13 ноября Центральный банк (ЦБ) предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В регуляторе отметили, что финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию о финансовом продукте и дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024