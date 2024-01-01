Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС
Происшествия
Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ
Общество
Угроза цунами вслед за Сахалином объявлена во Владивостоке и Находке
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка
Экономика
РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода
Мир
Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники
Общество
МЧС России разработало требования для исключающих пожары в музеях систем
Мир
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Мир
Великобритания предупредила о готовности к ударам по хуситам в Йемене
Мир
США и Южная Корея завершат систему расширенного сдерживания в 2024 году
Мир
В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США
Мир
Инвестор рассказал о серьезном падении стоимости соцсети Х после ее покупки Маском
Мир
Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье
Мир
Фасад многоэтажного дома загорелся из-за фейерверков в Казахстане
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Сюжет:

Макрон в новогодней речи призвал поддержать Украину

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На июньских выборах в Европарламент французы должны будут высказать свое мнение по вопросу поддержки Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к согражданам.

«В июне следующего года французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета», — сказал он.

Французский лидер объяснил, что выбор стоит между тем, чтобы «остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам».

При этом читатели Le Figaro раскритиковали политику Макрона. Так, один из пользователей заявил, что французы «уже перенасыщены железным корсетом ЕС».

Выборы в Европарламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

Ранее, 15 декабря, депутат Европарламента от Франции Тиерри Мариани назвал Украину террористическим государством. По словам политика, Евросоюз участвует в украинском конфликте с самого начала, поддерживая ее лидера страны Владимира Зеленского. Помощь Киеву трактуется в ЕС как борьба за цивилизацию, а больше никаких причин не приводится, отметил депутат. Он также назвал Украину государством, не обладающим «абсолютно никакими финансовыми возможностями».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024