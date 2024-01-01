На июньских выборах в Европарламент французы должны будут высказать свое мнение по вопросу поддержки Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к согражданам.

«В июне следующего года французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета», — сказал он.

Французский лидер объяснил, что выбор стоит между тем, чтобы «остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам».

При этом читатели Le Figaro раскритиковали политику Макрона. Так, один из пользователей заявил, что французы «уже перенасыщены железным корсетом ЕС».

Выборы в Европарламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Ранее, 15 декабря, депутат Европарламента от Франции Тиерри Мариани назвал Украину террористическим государством. По словам политика, Евросоюз участвует в украинском конфликте с самого начала, поддерживая ее лидера страны Владимира Зеленского. Помощь Киеву трактуется в ЕС как борьба за цивилизацию, а больше никаких причин не приводится, отметил депутат. Он также назвал Украину государством, не обладающим «абсолютно никакими финансовыми возможностями».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.