Марш солидарности с жителями Газы начался в Стамбуле

В Стамбуле 1 января десятки тысяч участников собрались на акцию в поддержку жителей сектора Газа, шествие проходит по центральным улицам города, сообщил портал Anaber.

Люди прошли к Галатскому мосту. Многие собрались на зеленых зонах на площадях Айя-София и Султанахмет.

«Убийца Израиль будет привлечен к ответственности», «Убийца Израиль, выйди из Палестины!» — такие лозунги скандируют участники акции. Также митингующие держат в руках плакаты с надписями на турецком, арабском и английском языках, призывающие Израиль вывести войска из сектора Газа.

31 декабря масштабная пропалестинская демонстрация проходит в эти минуты и на Таймс-сквер. С 7 октября, когда обострился палестино-израильский конфликт, в Нью-Йорке в среднем проводится около пяти акций протеста в день.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет лидирующую роль в решении палестино-израильского конфликта.

При этом в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи радикальному движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.