Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала киевский режим «террористическим зверьем» за обстрелы Донецка
Экономика
РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода
Мир
Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники
Общество
МЧС России разработало требования для исключающих пожары в музеях систем
Мир
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Мир
Великобритания предупредила о готовности к ударам по хуситам в Йемене
Мир
США и Южная Корея завершат систему расширенного сдерживания в 2024 году
Мир
В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США
Мир
Инвестор рассказал о серьезном падении стоимости соцсети Х после ее покупки Маском
Мир
Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье
Мир
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Мир
В США главным источником всех бед государства назвали его правительство
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км
Мир
Фасад многоэтажного дома загорелся из-за фейерверков в Казахстане
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Сюжет:

Марш солидарности с жителями Газы начался в Стамбуле

0
Фото: AP Photo/Francisco Seco
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Стамбуле 1 января десятки тысяч участников собрались на акцию в поддержку жителей сектора Газа, шествие проходит по центральным улицам города, сообщил портал Anaber.

Люди прошли к Галатскому мосту. Многие собрались на зеленых зонах на площадях Айя-София и Султанахмет.

«Убийца Израиль будет привлечен к ответственности», «Убийца Израиль, выйди из Палестины!» — такие лозунги скандируют участники акции. Также митингующие держат в руках плакаты с надписями на турецком, арабском и английском языках, призывающие Израиль вывести войска из сектора Газа.

31 декабря масштабная пропалестинская демонстрация проходит в эти минуты и на Таймс-сквер. С 7 октября, когда обострился палестино-израильский конфликт, в Нью-Йорке в среднем проводится около пяти акций протеста в день.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет лидирующую роль в решении палестино-израильского конфликта.

При этом в ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи радикальному движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма.

Меж двух огней: Турция оказалась в сложной ситуации из-за палестино-израильского конфликта
Анкара, всегда выступавшая в поддержку мусульман, вынуждена призывать к диалогу с еврейским государством

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024