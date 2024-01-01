В России с 1 января увеличился размер МРОТ и пенсий

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии, родителям сохранили пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они выйдут на работу, а минимальный размер оплаты труда составил 19 242 рубля в месяц.

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли на 7,5%, фиксированная выплата, которая одинакова для всех пенсионеров независимо от стажа, составила 8134,88 рубля вместо 7915,43 рубля. Людям, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы, выплата удваивается.

Также на 7,5% вырос материнский капитал, который положен семьям, где родился первый ребенок с 1 января 2020 года или второй, третий и последующие дети с 1 января 2007 года. На первого ребенка маткапитал составит 631 тыс. рублей, на второго, если семья еще не получила сертификат на первого малыша, — 834 тыс. Если же мама уже получила выплату на первого ребенка, то с рождением второго ей перечислят разницу между двумя суммами.

Кроме того, банки, почта и платежные агенты будут не вправе брать комиссию за оплату коммунальных услуг с льготников.

Помимо этого, мать, отец или другой родственник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, сможет выйти на работу и одновременно продолжать получать ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится полтора года.

С 1 января службы занятости должны будут помогать не только безработным, но и людям, которые ищут место с лучшими условиями труда.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. По его словам, индексация будет гораздо выше темпов инфляции.