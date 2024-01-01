Реклама
Прямой эфир
Мир
Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники
Мир
Президент ДР Конго Феликс Чисекеди переизбран на второй срок
Мир
Великобритания предупредила о готовности к ударам по хуситам в Йемене
Мир
США и Южная Корея завершат систему расширенного сдерживания в 2024 году
Мир
В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США
Мир
Инвестор рассказал о серьезном падении стоимости соцсети Х после ее покупки Маском
Мир
Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье
Мир
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Мир
В США главным источником всех бед государства назвали его правительство
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км
Мир
Посол РФ в Венгрии назвал последствия евроинтеграции Украины
Мир
В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов
Мир
Индия запустила на орбиту спутник для изучения черных дыр
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Мир
На Таймс-сквер в Нью-Йорке началась масштабная демонстрация в поддержку Палестины

В России с 1 января увеличился размер МРОТ и пенсий

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии, родителям сохранили пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они выйдут на работу, а минимальный размер оплаты труда составил 19 242 рубля в месяц.

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли на 7,5%, фиксированная выплата, которая одинакова для всех пенсионеров независимо от стажа, составила 8134,88 рубля вместо 7915,43 рубля. Людям, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы, выплата удваивается.

Также на 7,5% вырос материнский капитал, который положен семьям, где родился первый ребенок с 1 января 2020 года или второй, третий и последующие дети с 1 января 2007 года. На первого ребенка маткапитал составит 631 тыс. рублей, на второго, если семья еще не получила сертификат на первого малыша, — 834 тыс. Если же мама уже получила выплату на первого ребенка, то с рождением второго ей перечислят разницу между двумя суммами.

Кроме того, банки, почта и платежные агенты будут не вправе брать комиссию за оплату коммунальных услуг с льготников.

Помимо этого, мать, отец или другой родственник, который находится в отпуске по уходу за ребенком, сможет выйти на работу и одновременно продолжать получать ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится полтора года.

Что изменится в жизни россиян с 1 января
Увеличение МРОТ и пенсий, обновленные правила призыва и программа долгосрочных сбережений

С 1 января службы занятости должны будут помогать не только безработным, но и людям, которые ищут место с лучшими условиями труда.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. По его словам, индексация будет гораздо выше темпов инфляции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024