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Политолог указал на подтверждающие проигрыш Киева социологические данные

Политолог Бортник: социологические данные показывают, что Киев уже проиграл
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Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну, заявил 31 декабря директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Новини Live».

«Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология», — сказал эксперт.

По его словам, соцопросы показывают значительное снижение доверия украинцев к телевизионной пропаганде. Население страны гораздо больше доверяет информации из каналов в Telegram, а в мессенджере доминируют именно российские медиа.

Бортник добавил, что Киеву уже проиграл «эту информационную войну».

Как 22 декабря отметил Бортник, Украина проиграла в информационном противостоянии и сейчас уже сталкивается с реальными последствиями этого разгрома. По мнению специалиста, проигрыш в информационном пространстве влечет за собой низкое число добровольцев, желающих вступить в ряды украинской армии, а также спад финансовой и материальной поддержки от Запада.

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В тот же день заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Он отметил, что в частных разговорах они признают провал контрнаступления ВСУ, однако в официальных заявлениях описывают обратную ситуацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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