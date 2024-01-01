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Великобритания предупредила о готовности к ударам по хуситам в Йемене

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Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg
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Великобритания рассматривает возможность нанесения воздушных ударов по повстанцам-хуситам, так как министр обороны предупреждает о готовности страны предпринять «прямые действия» в связи с нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщила The Telegraph 31 декабря.

Великобритания совместно с США разрабатывает планы возможных военных ударов по хуситам в Йемене, чтобы противостоять их атакам на судоходство, которые вызывают хаос на мировых торговых путях. В своей статье для The Telegraph министр обороны Великобритании Грант Шэппс предупреждает хуситов готовности действовать ради сдерживания угроз.

Газета утверждает, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление, которое может быть опубликовано уже в понедельник, 1 января, в котором хуситы получат последнее предупреждение. Оно покажет усиление реакции на их действия, так как ведутся переговоры о расширении круга стран-участниц в операции по сдерживанию хуситов.

Один из вариантов, рассматриваемых в британском министерстве обороны, — это переброска фрегата типа 23 HMS Lancaster, действующего в регионе Персидского залива, в Красное море для поддержки HMS Diamond. Шэппс подчеркивает тот факт, что в начале декабря эсминец HMS Diamond типа 45 сбил ударный беспилотник хуситов в целях самообороны в Красном море.

«Как показал ранее в этом месяце HMS Diamond, мы готовы принять прямые меры и без колебаний предпримем действия для сдерживания угроз свободе судоходства в Красном море. Хуситы не должны обманываться — мы стремимся привлечь злоумышленников к ответственности за незаконные захваты и нападения», — написал британский министр обороны.

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29 декабря американский эсминец в пятницу перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету, о чем сообщили в Центральном командовании Пентагона. Там уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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