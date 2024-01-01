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Российские десантники получили за год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения и техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получили за 2023 год свыше 2,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявили в Минобороны России в понедельник, 1 января.

«Воздушно-десантные войска (ВДВ) активно оснащаются современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов. <…> Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысяч единиц ВВСТ», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ведомства, среди прочего ВДВ РФ получили такие экземпляры тяжелого вооружения, как танк Т-90М «Прорыв». Кроме того, военным были предоставлены уже показавшие свою надежность в условиях боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и БТР-82А.

Помимо этого, ВДВ также были предоставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», танки Т-72 Б3М, модернизированные самоходные орудия «Нона-С» и «Вена» и усовершенствованные 120-миллиметровые минометные комплексы «Сани». Кроме того, в качестве противодействия воздушным целям противника хорошо зарекомендовал себя переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба».

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25 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. По его словам, РФ намерена поддерживать заданный темп.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 29 сентября заявил, что Россия будет модернизировать свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений до победы в специальной военной операции по защите Донбасса. Он также отметил, что Украина напичкана современными видами оружия, а новые вооружения ВС РФ должны быть устойчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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