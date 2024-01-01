Насильственная мобилизация может стать причиной краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за подорванных морально-боевых качеств призывников. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Студия Руслана Бизяева».

«Выполнять задачи-то они (мобилизованные. — Ред.) будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут», — сказал он в беседе от 28 декабря.

Кроме того, Стариков отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ методично ищут слабые места в украинской обороне, создают напряжение, чтобы прорвать фронт ВСУ. По его словам, российская армия не торопится, и выполняет свои задачи в плановом порядке.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил 31 декабря, что офис президента Украины Владимира Зеленского «попал в ловушку» из-за нового законопроекта об ужесточении мобилизации. По его словам, становится очевидно, что украинское общество не готово повышать ставки за счет массового призыва.

Тогда же политолог Владимир Олейник заявил, что украинские власти пытаются загнать весь свой народ на войну с Россией в угоду коллективному Западу, хотя Украина обречена на проигрыш и обычные люди страдают от бессмысленных террористических действий Киева.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

При этом 26 декабря главком ВСУ Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Украинский лидер же заявлял, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Мобилизация на Украине проходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.