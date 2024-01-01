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США и Южная Корея завершат систему расширенного сдерживания в 2024 году

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Фото: Global Look Press/Royal Press Europe/Albert Nieboer
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Южная Корея и США завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года. Об этом в новогоднем обращении заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

«В первой половине этого года мы закончим укрепленную корейско-американскую систему расширенного сдерживания, чтобы блокировать все северокорейские ядерные и ракетные угрозы в месте их возникновения», — привело слова президента агентство Yonhap.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона для защиты Республики Корея применить все средства, включая ядерные.

Удар речи: Сеул пригрозил Пхеньяну «сокрушительным ответом»
КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам

Ранее, 21 декабря, лидер КНДР Ким Чен Ын указал на готовность вооруженных сил страны нанести превентивный удар по государствам, желающим совершить провокации в адрес Пхеньяна.

18 декабря КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты. Позже ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Между тем 19 декабря ЦТАК уточнило, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Она смогла пролететь 1002 км при максимальной высоте полета 6518 км. Как отмечается в материале агентства, испытания были осуществлены в ответ на враждебные действия со стороны США.

Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.

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