В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США
Конфликт на Украине до сих пор продолжается только потому, что США не хотят его окончания. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 31 декабря.
«У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с тех пор, как начался геноцид в секторе Газа, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в Газе, потому что империя США этого не хотела», — высказал он свою позицию.
Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.
До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».
15 октября экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Он напомнил, что в 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз предложил выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.