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В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США

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Фото: Соцсети
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Конфликт на Украине до сих пор продолжается только потому, что США не хотят его окончания. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 31 декабря.

«У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с тех пор, как начался геноцид в секторе Газа, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в Газе, потому что империя США этого не хотела», — высказал он свою позицию.

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Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

15 октября экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Он напомнил, что в 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз предложил выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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