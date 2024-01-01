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В турецкой провинции Хаккяри произошли три землетрясения

Жителям турецкой провинции пришлось встречать Новый год в машинах из-за землетрясений

NTV: жители Турции собираются провести ночь в машинах после трех землетрясений
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Фото: T4Haber
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После серии землетрясений, произошедших 31 декабря в турецкой провинции Хаккяри, жители вышли из домов на улицу, разожгли костры и стали ждать наступления Нового года в палатках, автомобилях или под открытым небом, сообщил новостной портал T4 Haber.

«В то время как некоторые жители Хаккяри стоят в очередях за топливом на заправочных станциях, в районах Даггёль и Берчелан, а также во многих других люди пытаются согреться, разжигая огонь на улице», — говорится в материале.

Губернатор провинции Хаккяри Али Челик заявил, что в районы землетрясения были направлены специалисты для оценки ущерба, однако масштабных повреждений, которые могли бы угрожать общественной жизни, выявлено не было.

«В 28 домах и одном сарае обнаружены трещины, по которым назначена комиссия по оценке ущерба. Наши команды работают против рисков, которые могут возникнуть из-за возможного афтершока», — добавил он.

Геолог, член Турецкой ассоциации геологов-нефтяников и Турецкого национального комитета инженерной геологии Окан Тюйсюз отметил, что регион, где произошли землетрясения, находится под влиянием нескольких разломов, здесь Аравийская плита активно двигает Анатолию на север.

«Это означает, что здесь уже случались землетрясения в прошлом и будут происходить землетрясения в будущем. Нельзя сказать, что сегодняшние землетрясения свидетельствуют о сильных толчках. Может ли произойти более сильное землетрясение? Мы знаем, что разломы, о которых мы говорим, вызовут землетрясение силой 7 баллов. Но я считаю, что такого сильного землетрясения в ближайшем будущем не произойдет», — приводит прогноз эксперта телеканал NTV.

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На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри 31 декабря произошли три землетрясения. После первого толчка магнитудой 4,4 произошли еще два магнитудой 3,5 и 4,5.

В конце ноября турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 балла в районе Мраморного моря, недалеко от Стамбула. По его мнению, необходимо убедить турецких политиков инвестировать в жилье, устойчивое к землетрясениям.

Еще в августе Гёрюр предупредил, что Турция вступает в период сильных землетрясений, в связи с чем Стамбул уже сейчас нужно начинать готовить к тому, чтобы уменьшить последствия от грядущих разрушений.

В начале февраля 2023 года разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе продолжали происходить новые толчки, но имевшие меньшую силу. Жертвами февральских землетрясений в Турции стали свыше 50 тыс. человек, более 107 тыс. человек пострадали.

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