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В Киеве заявили о риске смены власти через краткосрочный майдан

Политолог Бортник: Залужный может сместить Зеленского за три дня
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Фото: Соцсети
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Майдан с целью привести к власти нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного можно провести за три дня. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Майдан на Украине легко провести. <…> Быстрые массовые протесты, смена власти. Максимум три дня», — сказал он.

Бортник пояснил, что его аналитический центр смоделировал приход Залужного к власти без президентских выборов: в Верховной раде сформируется поддерживающая главкома коалиция, которая формально отстранит президента Украины Владимира Зеленского от должности. Тогда, предположил эксперт, глава рады возьмет на себя роль президента, а Залужный станет премьер-министром.

«Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент — он», — сделал прогноз политолог.

«Жучок» раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

Ранее, 29 декабря, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный начал открытую войну против Зеленского. Как рассказал Филиппо, в ходе пресс-конференции в Киеве главком ВСУ открыто высказывался против украинского лидера, характеризуя контрнаступление как полностью провальное.

Ранее в тот же день первое выступление Залужного на брифинге с начала спецоперации оценили военные эксперты. Так, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник Александр Перенджиев заявил, что Залужный не стал приукрашивать ситуацию, так как он понимает, что приходит конец.

Перед этим, 26 декабря, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин предположил, что Зеленский хочет свалить на Залужного ответственность за провал контрнаступления.

В тот же день Залужный опроверг слова Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Глава государства заявил, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

До этого, 18 декабря, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Залужный может попробовать свергнуть Зеленского.

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