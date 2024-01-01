Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км
Мир
Посол РФ в Венгрии назвал последствия евроинтеграции Украины
Мир
Лидер КНДР пригрозил США и Южной Корее мобилизацией мощных средств
Мир
Венеция в 2024 году запретит громкоговорители и большие группы туристов
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Мир
GT заявила о попытке поглощения РФ странами Запада через украинский конфликт
Мир
Дуда в новогоднем обращении не упомянул Украину и раскритиковал правительство
Мир
На Украине рассказали о вручении уклонистам повесток на блокпостах
Мир
Макрон объявил об открытии Нотр-Дама 8 декабря 2024 года
Мир
Пьер Ришар извинился за подпись под петицией в поддержку Депардье
Мир
В Норвегии решили временно вооружить полицейских из-за угрозы антисемитизма
Мир
В турецкой провинции Хаккяри произошли три землетрясения
Общество
Врач посоветовал метеозависимым ложиться спать сразу после встречи Нового года
Общество
Мэр Белгорода пообещал отремонтировать поврежденные при обстреле дома до 20 января

Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил военнослужащим награды в зоне СВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) государственные и ведомственные награды. Минобороны РФ 1 января показало фрагмент церемонии награждения.

Высших наград были удостоены военнослужащие — участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более 20 бойцов.

Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.

«Хочу поблагодарить и выразить слова искренней благодарности от главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-полковника Афзалова за ваше ответственное выполнение воинского долга», — сказал он.

Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими
По каким критериям бригадам и полкам присваивается это звание

30 декабря замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, отличившимся в боях на запорожском направлении.

29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. Генерал провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024