Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил военнослужащим награды в зоне СВО

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) государственные и ведомственные награды. Минобороны РФ 1 января показало фрагмент церемонии награждения.

Высших наград были удостоены военнослужащие — участники СВО за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более 20 бойцов.

Награждению военнослужащих предшествовало торжественное обращение генерал-лейтенанта Максимцева, в котором он поблагодарил участников СВО за их мужество, отвагу и проявленный героизм.

«Хочу поблагодарить и выразить слова искренней благодарности от главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-полковника Афзалова за ваше ответственное выполнение воинского долга», — сказал он.

30 декабря замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, отличившимся в боях на запорожском направлении.

29 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки. Генерал провел церемонию награждения орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени и памятными подарками отличившихся военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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