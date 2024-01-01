В США главным источником всех бед государства назвали его правительство
Главная угроза, которая стоит перед США, находится не на фронтах российско-украинского или палестино-израильского конфликтов — все самые крупные проблемы Соединенных Штатов исходят от самого Вашингтона. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter) в воскресенье, 31 декабря.
«Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не от какого-то зарубежного поля боя, они находятся прямо здесь, дома», — высказался он.
Ранее, 29 декабря, президент отдела опросов в Ipsos Клиффорд Янг заявил, что молодое население США отказывается от военного конфликта как варианта внешней политики. Оно не приемлет позиции нынешней американской администрации во главе с президентом США Джо Байденом, что может в какой-то момент изменить внешнеполитический курс страны.
Тогда же бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.
18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Университета Монмута сообщило о том, что рейтинг одобрения президента США достиг нового рекордно низкого уровня из-за опасений высоких цен в стране и вопросов безопасности на границе с Мексикой. Лишь трое из десяти американцев заявили, что Байден уделяет внимание наиболее важным для них вопросам.