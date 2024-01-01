На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км
На Камчатке в понедельник, 1 января, зафиксировали выброс пепла высотой до 7 км вулканом Ключевской. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
«На Камчатке возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 1 января был зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7 тыс. м при высоте самого исполина 4,7 тыс. м», — говорится в сообщении ведомства.
Ключевскому был присвоен оранжевый код авиационной опасности.
Ранее, 30 декабря, на Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 тыс. м над уровнем моря. В Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» отметили, что вулкан ожил в 14:48 (05:48 мск).
До этого, 30 октября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. В тот же день вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана.