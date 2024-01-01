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В Москве ликвидировали пожар в двухэтажном ангаре на площади 800 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На западе столицы ликвидирован пожар в двухэтажном ангаре, площадь возгорания составила 800 кв. м. Об этом ночью 1 января сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве, «Известия» побывали на месте происшествия.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Крылатская, дом 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного металлического строения», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар был ликвидирован в 01:59 на площади 800 кв. м, добавили в МЧС.

Как рассказал «Известиям» один из рабочих, загорелась резина, которая находилась внутри ангара и снаружи в небольшом дворике перед зданием. Один рабочий предприятия заявил, что не знает причины возгорания, но не исключил, что оно могло произойти из-за салютов. Другой рабочий отметил, что внутри помещения в момент пожара никого не было.

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Ранее ночью сообщили, что в Улан-Удэ в жилом доме случился пожар из-за попавшего на балкон фейерверка. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м Пострадавших нет.

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