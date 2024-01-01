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Лидер КНДР пригрозил США и Южной Корее мобилизацией мощных средств

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 31 декабря, пригрозил США и Южной Корее, что его страна без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар, если они попробуют вступить в военную конфронтацию. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), соответствующее заявление он сделал на новогодней встрече с командирами Корейском народной армии (КНА).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и Республики Корея, пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что КНДР без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и полностью уничтожит столицы противников, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств.

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Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах в будущем году осуществить запуск трех разведывательных спутников.

Также в воскресенье Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

Ранее, 11 ноября, министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

12 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. По его словам, решение корейской ядерной проблемы только отдаляется из-за действий Вашингтона и его союзников.

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