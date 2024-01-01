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Экс-глава МИД ФРГ отметила точность слов Путина о росте экономики РФ

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин безошибочно предсказал, что экономика России обгонит экономику Германии. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену для его YouTube-канала в воскресенье, 31 декабря.

«В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Кнайсль подчеркнула, что на воплощение этого прогноза в жизнь потребовалось всего два месяца. В настоящее время Россия поднялась еще на одну ступень в рейтинге десяти экономических держав, оставив позади Германию.

«Это событие в экономической политике», — высказалась экс-глава МИД Австрии.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

19 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил Евросоюзу (ЕС) благодарность за рост российской экономики. Он заявил, что ВВП РФ растет на фоне рецессии экономики ЕС. ВВП РФ прибавил 5,5% в годовом выражении в III квартале и 7,8% во II квартале, подчеркнул Медведев. По его словам, объединению пора задуматься об очередном пакете санкций.

Также депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта. Он отметил, что санкции вредят больше Евросоюзу, нежели России. Также он подчеркнул, что Европа находится «в очень плохой форме», и в этой ситуации власти ведут себя неподобающим образом.

В этот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

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