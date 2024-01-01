«Известия» показали осколки кассетных снарядов РСЗО после обстрела Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 1 января ударили по Донецку кассетными боеприпасами из трех типов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом ночью с места событий рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Также он показал последствия обстрела.

По информации журналиста, массированный удар ВСУ был нанесен РСЗО «Ураган» и HIMARS. Кроме того, на улицах нашли осколки кассетных боеприпасов, предварительно, словацкого «Града».

«Удар был нанесен спустя 8 минут после Нового года. Ударили по самому центру города — Ворошиловский район», — добавил Быковский.

Ранее ночью глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на два часа ночи количество пострадавших составляет 13 человек.

Также, по словам Пушилина, ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка, Калининскому и Буденновскому районам. Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Ранее в ночь на 1 января сообщалось, что ВФУ обстреляли Донецк перед Новым годом, 31 декабря, в результате чего пострадали мирные жители. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Местные жители рассказали «Известиям» о деталях и последствиях атаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.