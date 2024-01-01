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Полянский: в ООН начали осознавать гнилое нутро киевского режима

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Восприятие в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив изменились, отметил в новогоднем обращении к подписчикам Telegram-канала 31 декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — написал он.

Дипломат указал на то, что для многих всё четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно ярко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа.

Так Полянский сообщил об обращениях граждан США и других стран Запада, которые извиняются за руководителей своих стран и выражают слова поддержки России.

«Многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым нами заседаниям СБ ООН, чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут. Такого в прошлом году не было», — подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.

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31 декабря в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН Полянский заявил, что предпосылок к тому, что после обстрела Вооруженными силами Украины мирного Белгорода Запад начнет менять свое отношение в плане поставок вооружения Киеву, нет.

30 декабря первый зампостпреда РФ при ООН объявил, что Чехия, отказавшись от созванного Россией экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Белгороду, проявила трусость и недальновидность. Так российский дипломат ответил на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Прага не позволит России вызывать ее представителей куда-либо.

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