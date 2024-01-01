Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер КНДР пригрозил США и Южной Корее мобилизацией мощных средств
Мир
Венеция в 2024 году запретит громкоговорители и большие группы туристов
Общество
Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Мир
GT заявила о попытке поглощения РФ странами Запада через украинский конфликт
Мир
Дуда в новогоднем обращении не упомянул Украину и раскритиковал правительство
Мир
На Украине рассказали о вручении уклонистам повесток на блокпостах
Мир
Макрон объявил об открытии Нотр-Дама 8 декабря 2024 года
Мир
Пьер Ришар извинился за подпись под петицией в поддержку Депардье
Мир
В Норвегии решили временно вооружить полицейских из-за угрозы антисемитизма
Мир
В турецкой провинции Хаккяри произошли три землетрясения
Общество
Врач посоветовал метеозависимым ложиться спать сразу после встречи Нового года
Общество
Мэр Белгорода пообещал отремонтировать поврежденные при обстреле дома до 20 января
Мир
Администрация Киева заявила о повреждении более 60% энергообъектов города
Мир
Израильские F-16 атаковали окрестности сирийского Алеппо
Мир
В БДИПЧ ОБСЕ заявили об осведомленности организации об атаке ВСУ на Белгород
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до –13 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 1 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –13…–11 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –20.

В Московской области днем прогнозируют от –16 до –11 градусов, ночью похолодает до –23.

Ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима
Праздничная ночь может оказаться самой морозной за 20 лет, не исключают синоптики

Ранее, 31 декабря, департамент транспорта столицы посоветовал жителям Москвы быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящими морозами. По информации МЧС, в период с 1 по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что уже с 31 декабря температура в Москве и Московской области начнет понижаться. Если в конце года, 30 декабря, температура воздуха будет градусов на пять-шесть выше климатической нормы, то уже 2 января она будет градусов на пять-семь ниже климатической нормы, добавила синоптик. А в начале января возможны морозы до –20 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024