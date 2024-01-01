Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до –13 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 1 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –13…–11 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –20.
В Московской области днем прогнозируют от –16 до –11 градусов, ночью похолодает до –23.
Ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 4–9 м/c.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее, 31 декабря, департамент транспорта столицы посоветовал жителям Москвы быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящими морозами. По информации МЧС, в период с 1 по 5 января в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.
28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что уже с 31 декабря температура в Москве и Московской области начнет понижаться. Если в конце года, 30 декабря, температура воздуха будет градусов на пять-шесть выше климатической нормы, то уже 2 января она будет градусов на пять-семь ниже климатической нормы, добавила синоптик. А в начале января возможны морозы до –20 градусов.