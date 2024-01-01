Пушилин сообщил о трех погибших в результате обстрела Донецка ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка в новогоднюю ночь, предварительно, погибли три человека. Об этом 1 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент подтверждена информация о семи раненых, им оказывается медицинская помощь. К сожалению, есть погибшие — предварительно, три человека», — написал он.

Ранее ночью Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка, Калининскому и Буденновскому районам. Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Ранее в ночь на 1 января сообщалось, что ВФУ обстреляли Донецк перед Новым годом, 31 декабря, в результате чего пострадали мирные жители. После полуночи поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Местные жители рассказали «Известиям» о деталях и последствиях атаки.

Ранее, 31 декабря, сообщалось о том, что ВСУ сбросили на территорию Петровского района Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточнялось, что в том же направлении было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Накануне стало известно, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Как сообщалось, это был уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.