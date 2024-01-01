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Венеция в 2024 году запретит громкоговорители и большие группы туристов

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Sator
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Венеция объявила о намерении запретить громкоговорители и большие туристические группы в борьбе с чрезмерным и разрушительным для исторического города туризмом. Запрет вступит в силу в июне 2024 года, пишет 31 декабря The Independent.

Город обосновал эти меры тем, что использование громкоговорителей «может вызвать путаницу и беспокойство», в то время как ограничение для туристических групп — не более 25 человек — будет «уважать хрупкость Венеции».

Ответственный за безопасность города советник Элизабетта Пеше пояснила, что указанные меры — часть более широкой программы мероприятий, направленных на эффективное управление туризмом. Она призвана выстроить баланс между потребностями горожан и гостей города.

«Администрация хочет не только установить правила бережного отношения к Венеции, дорожного движения и сосуществования с теми, кто живет в городе, но и дать сигнал о наличии тут неавторизованных туристических гидов, которых с новыми мерами не останется», — добавил коммерческий советник Себастьяно Косталонга.

Последней мерой в сфере туризма было введение Венецией платы за дневное посещение города туристами. Сумма в размере €5 с человека взимается в течение 29 пиковых дней с апреля по середину июля, включая большинство выходных. Крупным круизным судам также был запрещен вход в исторический центр Венеции в 2021 году после того, как одно судно потерпело крушение в гавани.

Ущерб, нанесенный Венеции высоким уровнем туризма, ранее побудил ЮНЕСКО рекомендовать включить город в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Организация заявила, что городу угрожает «необратимый» ущерб от чрезмерного туризма и повышения уровня моря из-за изменения климата.

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9 декабря активисты социально-климатического движения Extinction Rebellion вылили органическую краску в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в ярко-зеленый цвет. Так они попытались выразить протест против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28, который проходил в Дубае.

6 декабря гондола с туристами из Китая перевернулась в Венеции после того, как они не послушали гондольера. Когда гондольер пытался выполнить маневр под мостом недалеко от площади Сан-Марко в Венеции, он попросил туристов, делающих селфи, присесть, чтобы соблюсти баланс.

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