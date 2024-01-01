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GT заявил о попытке поглощения РФ странами Запада через украинский конфликт

GT: план США истощить Россию через кризис на Украине провалился
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Фото: Соцсети
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Основной целью западного альянса во главе с США в украинском конфликте является Россия. Даже игра между США и Европой в помощь киевскому режиму — попытка поглотить РФ, а не защитить Украину, пишет Global Times (GT).

Ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн рассказал изданию, что США усилили контроль над европейскими и азиатско-тихоокеанскими союзниками прикрываясь конфликтом на Украине. К тому же США больше не нужно беспокоиться о том, что Евросоюз (ЕС) оспорит их позицию.

Украина смогла продержаться до сегодняшнего дня главным образом благодаря помощи США. Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун считает, что, с одной стороны, правительство США надеется разжечь российско-украинский конфликт за счет увеличения военной помощи, но с другой, ее сдерживает конгресс, лишая дальнейшего финансирования.

При этом эксперты полагают, что, несмотря на неудачи Украины на поле боя, правительство США не прекратит помощь, так как она — демонстрационный эффект, и если США прекратят спонсирование, европейские страны последуют примеру.

«В конечном счете, игра между США и Европой в помощь Украине заключается в том, что ее цель не защитить Украину, а поглотить Россию. Украина рассматривается в глазах Запада как «расходный материал», и ни одна страна не будет платить высокую цену за безопасность этой страны. Это еще раз показывает печальную реальность: Украина является наиболее проигравшей во всем конфликте стороной», — пишет GT.

Газета завершает материал напоминанием: отношение к украинскому конфликту становится всё более противоречивым с растущей тенденцией к сокращению помощи Украине, всё большее число стран Европы выступают за переговоры о прекращении огня. Будучи крупнейшим зачинщиком этого конфликта, администрация американского президента Джо Байдена хотела использовать победу Украины как дипломатическое достижение, но нынешняя тупиковая ситуация уже становится помехой в избирательной кампании.

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31 декабря украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что за 2023 год Украина получила от стран Запада $42,5 млрд. Он отметил: лишь четверть указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины.

27 декабря вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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