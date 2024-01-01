ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь

Украинские войска провели массированную атаку по Донецку прямо в новогоднюю ночь, через несколько минут после полуночи, сообщают 1 января военкоры «Известий».

По предварительной информации, есть жертвы, их количество уточняется.

Обстрел ведется из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее, 31 декабря, сообщалось о том, что ВСУ сбросили на территорию Петровского района Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Уточнялось, что в том же направлении было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Накануне стало известно, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке. Как сообщалось, это был уже не первый целенаправленный обстрел автомобилей скорой медицинской помощи.

30 декабря политолог Олег Матвейчев в беседе с «Известиями» отметил, что, когда в России приближаются какие-то праздники, люди с особым волнением ждут этих дат, потому что террористические атаки, в том числе атаки ВСУ, происходят в эти даты или около них. Он отметил, что таким образом эти подлые люди стремятся испортить праздник, настроение и вместо праздника сделать трагедию.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.