Дуда в новогоднем обращении не упомянул Украину и раскритиковал правительство

Президент Польши Анджей Дуда обратился с предновогодним посланием к народу страны, в котором ни слова не сказал об Украине, ее поддержке и конфликте с ней, но раскритиковал новое правительство, пишет 31 декабря польский финансовый портал Money.

«Через восемь лет изменилось парламентское большинство, сменился премьер-министр, сменилось правительство. Но не изменилась главная задача, стоящая перед руководством страны, — необходимость заботиться о безопасности нашей родины, жителей страны», — заявил Дуда.

Он начал речь с того, что 2024 год, как и предыдущий, пройдет под знаком заботы о безопасности. Польша должна постоянно укреплять и модернизировать армию, военные союзы. Отступления от этой политики непозволительны. Дуда заверил, что, будучи главой вооруженных сил, он всегда готов сотрудничать с правительством в области безопасности. Кроме того, с новым правительством президент «готов сотрудничать в важнейших для Польши вопросах».

«Но я также готов к ситуации, что правительство такого сотрудничества не захочет», — добавил он.

Польский президент также напомнил, что 2024 год знаменует собой важную годовщину — 25-летие вступления Польши в НАТО и 20-летие вступления Польши в Европейский союз. По словам Дуды, пребывание Польши в НАТО и в ЕС — основа польской безопасности. На полях международных форумов он призвал к необходимости отстаивать интересы страны.

Предновогоднее обращение Дуды, сконцентрированное на внутренних делах страны без упоминания Украины, не первое в Европе. В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что 2023 год стал для страны знаменательным, но вовсе не объемами поддержки Украины деньгами и оружием. Он рассказал о мерах правительства, которые укрепляют экономику страны, и пообещал в дальнейшем процветание жителям и снижение инфляции.

Дуда особо выделил момент противостояния с правительством, так как с кабинетом министров во главе с Дональдом Туском договоренности он пока не нашел. В частности, 19 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны и назначении новых. 20 декабря новое правительство отстранило руководителей государственных СМИ.

Радикальные кадровые перемены в польских ведомствах начались 13 декабря, когда президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска. За ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.