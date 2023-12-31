Врач посоветовал метеозависимым ложиться спать сразу после встречи Нового года

В ночь на 1 января в Москве прогнозируется резкое похолодание, что может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых. Об этом в воскресенье, 31 декабря, рассказал агентству городских новостей «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

«Во время резкой смены погоды даже у людей, не считающих себя метеозависимыми, могут наблюдаться заторможенность или возбуждение, смена настроения, головокружение, мигрень, бессонница», — сказал он.

Тяжельников также посоветовал не перегружаться накануне праздника и постараться поспать днем.

«Следует принимать все назначенные лекарства и измерять давление и пульс. Не нужно голодать до позднего застолья. Питайтесь в привычном режиме, чтобы не создавать дополнительного стресса для организма», — заключил врач.

21 декабря главный врач «Инвитро-Юг» Светлана Ворожбит рассказала о важности многослойной одежды зимой для поддержания нормальной температуры тела. При этом резкий перепад температур также чреват последствиями, отметила она.