В Норвегии решили временно вооружить полицейских из-за угрозы антисемитизма

В Норвегии приняли решение временно вооружить полицейских в новогоднюю ночь из-за обострения угрозы антисемитизма. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщила норвежская полиция в пресс-релизе.

«Несмотря на то что конкретных угроз Норвегии нет, начальник полиции, учитывая все обстоятельства, принял решение о временном вооружении, чтобы обеспечить максимально возможную готовность в течение новогодних выходных», — приводятся в релизе слова директора по вопросам готовности при чрезвычайных ситуациях Тоне Ванген.

В документе отметили, что, по оценкам полицейской службы безопасности, на территории Норвегии усилилась угроза для еврейских и израильских объектов.

Ранее, 29 декабря, в Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября. Так, по данным федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, с 7 октября по 21 декабря в Германии зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений — это почти в два раза больше, чем в любом из первых трех кварталов года.

До этого, 5 ноября, Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Митинги стали происходить на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.