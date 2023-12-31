Администрация Киева заявила, что за 2023 год было повреждено более 60% объектов энергетической инфраструктуры города. Об этом в воскресенье, 31 декабря, заявили в пресс-службе городской администрации.

«В результате ракетных ударов и атак дронов было повреждено 63% энергетических объектов», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

7 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы закупают свечи и готовятся «к худшей зиме в истории».

В конце октября директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украину в скором времени ожидают фантастические сложности с проблемой энергосистемы в стране.

21 ноября пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что главы внешнеполитических ведомств государств G7 («большой семерки») договорились продолжать оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. В ходе встречи была выражена «готовность поддерживать и способствовать ускорению удовлетворения ключевых потребностей Украины в энергетическом секторе, включая защиту имеющейся инфраструктуры и помощь в гуманитарном разминировании для осуществления ремонта».

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.