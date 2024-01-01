В турецкой провинции Хаккяри произошли три землетрясения

На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри произошли три землетрясения. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает издание Haber Global.

Издание сообщает, что в провинции после первого землетрясения магнитудой 4,4 произошли еще два землетрясения магнитудой 3,5 и 4,5.

«Соответствующим подразделениям не было сообщено о каких-либо негативных последствиях землетрясения», — заявил губернатор провинции Хаккяри Али Челик.

О пострадавших или разрушениях инфраструктуры сообщений нет.

Ранее, 21 декабря, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски. Толчок был зафиксирован в 107 км к юго-востоку от города Адак, расположенного на одноименном Алеутском острове. Очаг залегал на глубине 30,1 км.