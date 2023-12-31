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NYT написала, что российские удары сокрушили ПВО Украины

NYT: российские войска сумели обойти систему ПВО Украины
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Российские силы сумели обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, удары РФ их сокрушили. Об этом 30 декабря написала газета The New York Times.

Как указано в статье, 29 декабря российские войска нанесли удар, при котором было выпущено большое количество снарядов, с которым не справились системы ПВО Украины.

«Конечно, противовоздушная оборона несовершенна, и мощность заградительного огня сыграла важную роль в количестве проскочивших ракет. Но бомбардировка также показала, как Россия научилась наилучшим образом уклоняться от противовоздушной обороны Украины и наносить серьезные удары по стране», — уточняет издание.

По словам председателя исследовательской группы «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергея Кузана, удар РФ сокрушил ПВО Украины. Он отметил, что Россия имеет достаточно ресурсов для проведения таких атак.

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Ранее, 29 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Целями стали объекты военно-промышленный комплекс, аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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