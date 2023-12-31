NYT написала, что российские удары сокрушили ПВО Украины

Российские силы сумели обойти системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, удары РФ их сокрушили. Об этом 30 декабря написала газета The New York Times.

Как указано в статье, 29 декабря российские войска нанесли удар, при котором было выпущено большое количество снарядов, с которым не справились системы ПВО Украины.

«Конечно, противовоздушная оборона несовершенна, и мощность заградительного огня сыграла важную роль в количестве проскочивших ракет. Но бомбардировка также показала, как Россия научилась наилучшим образом уклоняться от противовоздушной обороны Украины и наносить серьезные удары по стране», — уточняет издание.

По словам председателя исследовательской группы «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергея Кузана, удар РФ сокрушил ПВО Украины. Он отметил, что Россия имеет достаточно ресурсов для проведения таких атак.

Ранее, 29 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Целями стали объекты военно-промышленный комплекс, аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.